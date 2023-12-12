Россиянке и «гражданам рейха» предъявили обвинение в попытке госпереворота в ФРГ

Прокуратура ФРГ предъявила обвинение «гражданам рейха» в попытке госпереворота

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение задержанным по делу о попытке организации госпереворота в ФРГ, которых называют «гражданами рейха», или «рейхсбюргерами» (Reichsbürger). Среди них есть и гражданка России, сообщает Die Welt.

Обвинение предъявлено 27 подозреваемым, однако их число растет по ходу расследования. Многие из них находятся под стражей. Их обвиняют среди прочего в поддержке террористической организации. Разбирательства будут вестись в высших региональных судах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена и Штутгарта. Суд должен решить, назначать ли разбирательство.

Год назад суд Германии арестовал гражданку России по имени Виталия, задержанную ранее вместе с другими подозреваемыми за участие в движении «граждан рейха». Перед этим в разных регионах страны прошли масштабные обыски и задержания причастных к делу.

Утверждается, что обвиняемые планировали свергнуть политическую систему в Германии. Они не признавали нынешнюю ФРГ и ее демократические структуры и надеялись передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс. Он также фигурирует в числе подозреваемых. В прошлом году Управление по защите Конституции насчитало в стране около 23 тысяч последователей движения.