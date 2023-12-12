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14:07, 12 декабря 2023Путешествия

Самолет с пассажирами на борту застрял в сугробе в аэропорту Москвы

«112»: самолет Як-40 выехал за пределы полосы в аэропорту Внуково и увяз в снегу

Фото: Telegram-канал «112»

Самолет Як-40 с пассажирами на борту застрял в сугробе в столичном аэропорту Внуково. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным источника, лайнер перевозчика «Вологодское авиационное предприятия» планировал вылететь из Москвы в Вологду. Во время рулежки он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в снегу. Уточняется, что самолет не получил технических повреждений, а люди на борту не пострадали.

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«Пассажиры даже испугаться толком не успели, но потеряли кучу времени», — отмечается в публикации. Известно, что из-за нештатной ситуации отправление воздушного судна отложили на шесть часов. В результате некоторые пассажиры решили добраться до Вологды на поезде или автобусе.

Уточняется, что через несколько часов после происшествия Як-40 благополучно вылетел в Вологду.

Ранее стало известно, что около 400 россиян, в том числе 18 детей, более 13 часов прождали вылета на тайский курорт Пхукет в аэропорту Красноярска. При этом причина задержки рейса не раскрывалась.

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      Мария Борисова
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