Сотням россиян более 13 часов пришлось ждать в аэропорту вылета на Пхукет

Рейс из Красноярска на Пхукет задержали более чем на 13 часов

Сотням россиян более 13 часов пришлось ждать в здании аэропорта Красноярска вылета на тайский курорт Пхукет. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным источника, рейс российской авиакомпании задержали более чем на 13 часов. Самолет должен был вылететь в понедельник, 11 декабря, в 23:30 по местному времени (19:30 по московскому), но его перенесли на 14:00 (10:00 по московскому времени) следующего дня.

Уточняется, что в здании аэровокзала вылета воздушного судна ждали 387 пассажиров, из них 18 детей. Красноярская транспортная прокуратура организовала мобильную приемную. Ее сотрудники также проверяют соблюдение прав путешественников.

Ранее сообщалось, что самолет российской авиакомпании Red Wings задержали на несколько часов из-за обледенения. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Екатеринбурга на Пхукет, в пятницу, 8 декабря.