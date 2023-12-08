Российский самолет задержали на несколько часов из-за обледенения

Летевший на Пхукет самолет Red Wings задержали на семь часов из-за обледенения

Самолет российской авиакомпании Red Wings задержали на несколько часов из-за обледенения. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Екатеринбурга на тайский курорт Пхукет, в пятницу, 8 декабря. По данным источника, лайнер должен был вылететь в 4:50 по местному времени (2:50 по московскому), но каждые 15-20 минут рейс переносили.

Отмечается, что задержка составила семь часов. Сначала сотрудники перевозчика сообщили пассажирам, что причиной переноса рейса стал поздний вылет самолета из Таиланда. «А теперь сказали про обледенение, но все другие рейсы вылетают вовремя», — заявил собеседник издания.

В результате воздушное судно все-таки вылетело на Пхукет в 11:55 по местному времени.

Ранее в декабре самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» застрял в аэропорту на несколько часов из-за аномального холода. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Екатеринбурга в Минеральные Воды.