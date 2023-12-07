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19:21, 7 декабря 2023Путешествия

Российский самолет с пассажирами застрял в аэропорту из-за аномального холода

Ura.ru: летевший в Минводы самолет застрял в аэропорту из-за аномального холода

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» застрял в аэропорту на несколько часов из-за аномального холода. Об этом пишет Ura.ru.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Екатеринбурга в Минеральные Воды, в четверг, 7 декабря.

Отмечается, что воздушное судно отогревали и обрабатывали противообледенительной жидкостью. В результате рейс был отложен по меньшей мере на три часа.

Позднее собеседник издания в пресс-службе перевозчика сообщил, что лайнер вылетел в аэропорт назначения.

Ранее в декабре на борту самолета с пассажирами российской авиакомпании случилось возгорание. По окончании посадки один из пассажиров рейса заметил дым, выходивший из-под его кресла, и сообщил об этом бортпроводникам.

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      Фариза Бацазова
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