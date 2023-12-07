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13:47, 7 декабря 2023Путешествия

На борту российского самолета с пассажирами произошло возгорание

Mash: на борту летевшего с Камчатки в Москву самолета произошло возгорание

Кадр: Telegram-канал Mash

На борту самолета российской авиакомпании с пассажирами случилось возгорание. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим с Камчатки в Москву, в среду, 6 декабря. По окончании посадки один из пассажиров рейса заметил дым из-под своего кресла и сообщил об этом бортпроводникам.

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Отмечается, что экипаж обесточил салон воздушного судна. «На борт поднялся специалист и провел проверку салона на предмет короткого замыкания в проводке, — говорится в сообщении. — Следов неисправности не нашли, однако было принято решение пересадить пассажиров на другой самолет».

По данным источника, спустя несколько часов пассажиры смогли благополучно вылететь в российскую столицу. Неисправный самолет отстранили от полетов.

Ранее в декабре следовавший из Египта в Россию самолет приземлился в Москве только со второй попытки из-за неблагоприятных погодных условий. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Хургады в Москву. Пассажиры рейса рассказали, что несколько часов провели взаперти в воздушном судне в Домодедово, поскольку их борт не смог сесть в Шереметьево из-за сильного снегопада.

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      Фариза Бацазова
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