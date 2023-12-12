США наложили санкции на российских золотодобытчиков

США внесли золотодобытчиков Highland Gold и «Высочайший» в санкционный список

Минфин США наложил санкции на российскую золотодобывающую компанию ПАО «Высочайший» и ее основателя Сергея Докучаева. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Также под ограничения попали предприниматель Владислав Свиблов и золотодобывающая компания Highland Gold. Помимо этого, в санкционном списке оказался Экспобанк.

По информации ПРАЙМ, «Высочайший» входит в десятку ведущих золотодобытчиков страны. Объем производства компании в 2020 году составлял 276 тысяч унций золота.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против трех судоходных компаний и трех коммерческих судов под российским флагом из-за обвинений в якобы военном сотрудничестве с Северной Кореей — их подозревают в перевозке боеприпасов. Кроме того, США ввели ограничения против ряда компаний из Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По мнению Вашингтона, они позволяют России обходить экономические ограничения.