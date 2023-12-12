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19:15, 12 декабря 2023Мир

В США раскрыли причину расширения санкций против России

Reuters: США ввели санкции из-за обвинений в военном сотрудничестве РФ и КНДР
СюжетСанкции против России:

Фото: KCNA / Reuters

США ввели санкции против России из-за обвинений в якобы военном сотрудничестве с Северной Кореей. Об этом сообщает Reuters.

«Госдепартамент также включил три судоходные компании и три коммерческих судна под российским флагом, которые, по словам ведомства, использовались для перевозки боеприпасов между Северной Кореей и Россией», — отмечается в материале агентства.

Кроме того, США ввели ограничения против ряда компаний из Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По мнению Вашингтона, они позволяют России обходить экономические ограничения.

Ранее США ввели санкции против более 200 российских компаний и 23 физических лиц. В санкционный список вошли такие компании оборонной промышленности, как завод имени В.А. Дегтярева и «Уралвагонзавод».

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      Максим Габриелян
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