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13:02, 12 декабря 2023Путешествия

Стала известна дата открытия КПП на границе России с Финляндией

Финляндия откроет крупнейшие КПП на границе с Россией с 14 декабря

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Финляндия откроет крупнейшие контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией с 14 декабря. Дату возобновления работы погранпереходов назвало местное издание Ilta-Sanomat.

Как стало известно, правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. Объявлено оно будет во вторник, 12 декабря, во второй половине дня. Газета также уточняет, что решение вступит в силу в ночь со среды, 13 декабря, на четверг, 14 декабря.

Ранее сообщалось, что Финляндия будет готова поэтапно открыть границу с РФ в случае нормализации ситуации. По словам главы МИД страны Элины Валтонен, ситуация на финско-российской границе мирная, несмотря на то, что там все еще находятся люди.

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      Алина Черненко
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