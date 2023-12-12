Стала известна дата открытия КПП на границе России с Финляндией

Финляндия откроет крупнейшие КПП на границе с Россией с 14 декабря

Финляндия откроет крупнейшие контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией с 14 декабря. Дату возобновления работы погранпереходов назвало местное издание Ilta-Sanomat.

Как стало известно, правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. Объявлено оно будет во вторник, 12 декабря, во второй половине дня. Газета также уточняет, что решение вступит в силу в ночь со среды, 13 декабря, на четверг, 14 декабря.

Ранее сообщалось, что Финляндия будет готова поэтапно открыть границу с РФ в случае нормализации ситуации. По словам главы МИД страны Элины Валтонен, ситуация на финско-российской границе мирная, несмотря на то, что там все еще находятся люди.