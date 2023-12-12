Стало известно о разработке в России снайперской винтовки в габаритах автомата

Lobaev Arms: в России в 2024 году появится облегченная снайперская винтовка

В России ведется разработка новой облегченной снайперской и штурмовой винтовки в калибрах 308 win (7,62 х 51), которая может заменить винтовку LAR-10 «Счетчик». Об этом РИА Новости рассказал основатель предприятия-разработчика оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

По его словам, первые опытные образцы новой винтовки будут готовы в феврале-марте 2024 года.

Масса нового оружия составит 3,5 килограмма, что на килограмм меньше, чем у отечественной винтовки «Счетчик» и зарубежных винтовки данного калибра, сообщил Лобаев.