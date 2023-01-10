В России начали производить винтовку под патрон НАТО

РИА Новости: для ВС РФ начали производить винтовку «Счетчик» под патрон НАТО 7,62 на 51 мм

В России начали производить новую самозарядную снайперскую винтовку под патрон НАТО калибром 7,62 на 51 миллиметр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что первая партия для российских Вооруженных сил составляет несколько десятков единиц оружия.

В дальнейшем, по его словам, они будут переданы различным поразделениям ВС РФ и Росгвардии. Винтовка получила название «Счетчик».

В августе прошла испытания российская сверхдальнобойная винтовка ORSIS под патрон 12,7 на 99 миллиметров НАТО. Оружие, которое получит прицел с баллистическим комплексом, готово к серийному выпуску.

