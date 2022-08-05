В России испытали винтовку калибра НАТО

«Промтехнология» испытала сверхдальнобойную винтовку ORSIS калибра НАТО

Российская сверхдальнобойная винтовка ORSIS под патрон 12,7 на 99 миллиметров НАТО прошла испытания. Оружие, которое получит прицел с баллистическим комплексом, готово к серийному выпуску. Об этом сообщили ТАСС в компании «Промтехнология» (производитель оружия под брендом ORSIS).

«Образцы винтовки в калибре 12,7x99 прошли заводские испытания, и мы переходим к серийному выпуску. Мощности предприятия позволяют производить сотни подобных изделий в год», — отметили в сообщении.

В «Промтехнологии» сообщили, что винтовка весит 12 килограммов. Кучность стрельбы составляет одну угловую минуту, а эффективная дальность – до двух километров. «Фактически это первая серийная модель подобного уровня в России», — добавили в компании.

Производитель рассматривает интеллектуальный прицел компании «Дедал-НВ» в качестве основного прибора для новой винтовки. Оптический прибор получил встроенный баллистический комплекс и систему обработки информации с дисплеем и настраиваемым интерфейсом, который находится в поле зрения стрелка.

«Во время форума "Армия-2022" винтовка будет презентована ряду инозаказчиков, включая проведение практических стрельб, соответствующие договоренности достигнуты», — отметили в компании.

Ранее представитель компании Lobaev Arms сообщил, что союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» калибра 12,7 на 99 миллиметров.