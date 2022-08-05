Стало известно о применении союзными силами оружия калибра НАТО

Lobaev Arms: союзные силы применяют на Украине винтовку DXL-5 «Опустошитель» калибра НАТО

Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров. Об этом стало известно РИА Новости от представителя предприятия-производителя данного оружия Lobaev Arms.

«Оружие показывает себя хорошо — винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали. Пока на фронте винтовки с натовским калибром», — рассказал представитель. Однако новые партии винтовок, которые изготавливаются для российской армии, имеют калибр 12,7 на 108 миллиметров.

Ранее сообщалось, что российский спецназ захватил крупнокалиберную снайперскую винтовку Barrett M82, которую выпускает американская компания Barrett Firearms Manufacturing, в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Ее будут использовать против украинских военных.