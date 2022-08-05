Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российский спецназ захватил американскую винтовку на Украине

Российский спецназ захватил американскую винтовку Barrett M82 в ходе СВО на Украине

Фото: телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Российский спецназ захватил крупнокалиберную снайперскую винтовку Barrett M82, которую выпускает американская компания Barrett Firearms Manufacturing, в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что винтовку, которая получила в Вооруженных силах США обозначение M107, будут использовать против украинских военных. M82 относится к классу «антиматериальных» винтовок, которые предназначены для поражения укреплений и легкой бронетехники.

Материалы по теме:
Арсенал демократии. Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
Арсенал демократии.Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
28 января 2022
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

Винтовку под патрон калибра 12,7 х 99 миллиметров НАТО разработали в 1980 году. В 2002 году винтовку приняли на вооружение армии США. Армейский вариант получил оптический прицел Leupold 4.5-14x50 Mark 4.

Ранее источник ТАСС сообщил, что российские военные применяют в зоне проведения СВО тактическую снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград», которая эффективно работала на дистанции до 1,5 километра.

В июле стало известно, что российские военные захватили большое количество украинских снайперских винтовок Ukrop UAR-10.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Медведев поддержал «Гоблина» после удаления его YouTube-канала
Стало известно об исчезновении задержанного в Греции россиянина Винника
Китай отказался первым применять ядерное оружие
Модель Playboy зашла в автобус в нижнем белье и сняла реакцию водителя на видео
Российский спецназ захватил американскую винтовку на Украине
Бывшего посла Украины возмутил отказ Берлина выставить разбитую технику России
Поддержавшего спецоперацию немца арестовали в Германии
Россиянка раскрыла причину наплыва переселенцев в один из городов Подмосковья
Стали известны детали вывоза зерна с Украины
США призвали Россию согласиться на обмен заключенными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.