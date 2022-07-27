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Российские снайперы применили захваченные винтовки на Украине

Российские снайперы применили захваченные на Украине винтовки Ukrop в ходе СВО

Фото: Void Wanderer / Wikimedia

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские военные захватили большое количество украинских снайперских винтовок Ukrop UAR-10. Снайперы применили трофейное оружие против подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«В ходе боев в Харьковской области и Луганской Народной Республике российскими военными было захвачено достаточно большое количество украинских снайперских винтовок производства Ukrop UAR-10», — отметил он.

Источник сообщил, что российские снайперские группы «достаточно успешно и эффективно» применяли захваченное оружие. По его словам, на винтовках были установлены хорошие оптические прицелы украинского производства, однако «были некоторые сложности в их использовании».

Агентство отметило, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

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Полуавтоматическую винтовку UAR-10 под патрон НАТО 7,62х51 миллиметра (.308 Winchester) приняли на вооружение ВСУ в качестве замены снайперской винтовки Драгунова в 2018 году. В основе UAR-10 лежит конструкция американской винтовки AR-10, которую разработали в 1954 году. Прицельная дальность стрельбы UAR-10 составляет 1200 метров.

Ранее в июле источник ТАСС сообщил, что российскую винтовку СВЛК-14С «Сумрак», которую считают самой дальнобойной в мире, впервые применили в ходе спецоперации на Украине.

В мае стало известно, что российскую снайперскую винтовку TSVL-8 M5 «Доминатор» отправят в район проведения спецоперации.

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Даниил Иринин
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