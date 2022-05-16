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В район проведения спецоперации отправят «Доминатор»

Снайперскую винтовку TSVL-8 M5 «Доминатор» отправят в район проведения спецоперации

Фото: Lobaev Arms

Российские военные получат снайперскую винтовку TSVL-8 M5 «Доминатор». Винтовку разработки компании Lobaev Arms отправят в район проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил основатель компании Владислав Лобаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что средства на изготовление винтовки получили в рамках сбора, который ранее запустили на канале. TSVL-8 M5 получит снайпер, который участвует в СВО.

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6 апреля 2022

Дальнобойная модульная винтовка «Доминатор» получила эффективную систему снижения демаскирующих факторов. Это позволяет снизить заметность вспышки в момент выстрела и нагрев ствола.

«Доминатор» использует патроны калибра .338 LM. Эффективная дальность стрельбы TSVL-8 M5 составляет 1500 метров. Винтовка весит восемь килограммов.

Ранее российский журналист Александр Коц сообщил, что танки оказались уязвимы перед дальнобойными снайперскими винтовками.

В декабре 2021 года Владислав Лобаев рассказал о мультикалиберной винтовке DXL-5 «Опустошитель», которая может использовать патроны калибра 12,7 х 99 миллиметров.

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Даниил Иринин
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