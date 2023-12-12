Стало известно о возможных штрафах водителям из-за сбоя в базе ГИБДД

Автоюрист Травин: из-за сбоя в базе ГИБДД россиян могут ждать штрафы

Из-за сбоя в базе ГИБДД россиян могут ждать штрафы. Об этом стало известно со слов автоюриста, президента Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, его заявление приводит «Газета.Ru».

Утром 12 декабря в столичных подразделениях ГИБДД приостановили выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей из-за технического сбоя. Впоследствии стало известно, что база ГИБДД перестала работать по всей России после обновления программного обеспечения.

Как заявил Травин, возможные штрафы для водителей в случае несвоевременной постановки машины на учет могут составить от 2000 до 2500 рублей.

«По закону, если в течение десяти дней вы не поставите машину учет, это будет считаться административным правонарушением. Наказание за него предусмотрено статьей 19.22 КоАП. Независимо от того, выезжала ли машина на дорогу или все время после покупки стояла в гараже, ее собственник должен будет заплатить штраф в размере 2000 рублей», — сообщил автоюрист и добавил, что за выезд незарегистрированного автомобиля на трассу водителю придется заплатить еще 500 рублей штрафа.

Эксперт назвал ситуацию, сложившуюся из-за сбоя, «полной бедой» и добавил, что, по его мнению, в этой ситуации автомобилистов следует освободить от уплаты штрафа.