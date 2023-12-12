Суд отказался возвращать в прокуратуру дело бывшего российского губернатора

Суд не стал отправлять на доследование дело Фургала о хищении активов МСП Банка

Бабушкинский суд Москвы не стал возвращать на доследование в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительные слушания прошли в закрытом режиме. В пресс-службе суда уточнили, что начало слушания дела о хищении активов МСП Банка запланировано на 19 декабря. Дело будет слушаться тройкой судей в открытом режиме.

Вместе с экс-губернатором российского региона на скамье подсудимых девять предполагаемых сообщников. Фургалу, помимо руководства ОПГ, вменяется незаконная предпринимательская деятельность, злоупотребление полномочиями, особо крупное мошенничество и легализация преступных доходов. По данным прокуратуры, Фургал с сообщниками с декабря 2018-го по июль 2020 года путем махинаций похитил из МСП Банка более двух миллиардов рублей и 8,7 миллиона долларов, а затем легализовал их.