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23:00, 12 декабря 2023Силовые структуры

Суд отказался возвращать в прокуратуру дело бывшего российского губернатора

Суд не стал отправлять на доследование дело Фургала о хищении активов МСП Банка

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бабушкинский суд Москвы не стал возвращать на доследование в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительные слушания прошли в закрытом режиме. В пресс-службе суда уточнили, что начало слушания дела о хищении активов МСП Банка запланировано на 19 декабря. Дело будет слушаться тройкой судей в открытом режиме.

Вместе с экс-губернатором российского региона на скамье подсудимых девять предполагаемых сообщников. Фургалу, помимо руководства ОПГ, вменяется незаконная предпринимательская деятельность, злоупотребление полномочиями, особо крупное мошенничество и легализация преступных доходов. По данным прокуратуры, Фургал с сообщниками с декабря 2018-го по июль 2020 года путем махинаций похитил из МСП Банка более двух миллиардов рублей и 8,7 миллиона долларов, а затем легализовал их.

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      Марина Совина
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