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11:02, 12 декабря 2023Силовые структуры

Турция экстрадирует в Россию вора в законе Витю Пана

Российского вора в законе Витю Пана экстрадируют из Турции

Кадр: «Прайм Крайм» / YouTube

Криминального авторитета Виктора Панюшина, известного как вор в законе Витя Пан, экстрадируют из Турции в Россию. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, в России уроженца Альметьевска, получившего статус вора в законе в 2000 году, объявили в розыск еще в 2019-м, когда в отношении него возбудили уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Силовики полагают, что преступное сообщество Пана контролировало представителей криминала на территориях Курской, Орловской и Белгородской областей.

В июне 2023 года турецкие силовики задержали российского авторитета на территории непризнанной Турецкой республики Северный Кипр, куда он приехал с Украины, где скрывался от правоохранительных органов. Причиной задержания стало использование вором в законе поддельного паспорта. Теперь Пана, как нелегального мигранта доставят в Турцию, а уже оттуда передадут российским правоохранительных органам.

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      Владимир Седов
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