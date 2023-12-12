Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:25, 12 декабря 2023Интернет и СМИ

Участница шоу «Голос» раскрыла закулисье проекта

Участница шоу «Голос. Уже не дети» Мирова рассказала о поддержке от соперников

Кадр: «Первый канал»

Участница музыкального шоу «Голос. Дети» и финалистка проекта «Голос. Уже не дети» певица Мария Мирова сравнила конкуренцию на обоих проектах и заявила, что в шоу для взрослых она была меньше. Закулисье съемок она раскрыла в интервью изданию «7Дней».

Мирова почеркнула, что на проекте «Голос. Уже не дети» не было такой конкуренции, как на детской версии шоу. «Мы артисты, но все разные. И это прекрасно, нам нечего друг другу доказывать», — заключила она.

Певица добавила, что все участники проекта «Голос. Уже не дети» общались между собой уважительно и поддерживали друг друга.

Ранее участница первого сезона шоу «Голос. Дети» Арина Данилова ответила на слухи о взятках на проекте. Она подчеркнула, что не сталкивалась с этим лично, и заявила, что первый сезон шоу был абсолютно честным.

Мирова участвовала во втором сезоне «Голос. Дети» в составе команды певца Димы Билана. В проекте «Голос. Уже не дети», будучи в команде певицы Полины Гагариной, певица дошла до финала.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Муфтий назвал оправданным выдворение потушивших Вечный огонь подростков

      Россиянам показали грандиозное шоу

      Мишустин предрек резкий рост доли дружественных стран в товарообороте России

      Россиянам рассказали о будущем цен на китайские авто

      Дания отказала России в правовой помощи по «Северным потокам»

      Названы главные инфлюэнсеры года в России

      Киркоров назвал причину женитьбы на Пугачевой

      Врач предостерегла от популярного способа борьбы с хроническим стрессом

      Во Франции заявили об отражении атаки хуситов на норвежский танкер

      Бубка высказался о допуске россиян на Олимпиаду-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости