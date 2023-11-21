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16:59, 21 ноября 2023Интернет и СМИ

Звезда шоу «Голос. Дети» ответила на слухи о взятках на проекте

Певица Арина Данилова заявила, что ничего не знает о взятках в шоу «Голос. Дети»
Арина Данилова

Арина Данилова. Кадр: ПРОГОВОРИ / RuTube

Участница первого сезона популярного вокального шоу «Голос. Дети» на Первом канале Арина Данилова ответила на слухи о проплаченности передачи. В интервью для канала «Проговори» она заявила, что ничего не знает о взятках на проекте. Запись беседы доступна на Rutube.

Данилову попросили прокомментировать распространенное мнение, что шоу «Голос. Дети» является проплаченной программой. «Я ничего не знаю, лично ни с чем не сталкивалась. Первый сезон, я думаю, был абсолютно честный. Про остальное я сказать не могу», — сказала певица, комментируя слухи о взятках на проекте.

Звезда шоу «Голос. Дети» добавила, что лично она никому не платила за участие в передаче. При этом она допустила, что за кулисами программы могли быть «какие-то аферы».

Ранее другая участница шоу «Голос. Дети» Диана Анкудинова раскрыла закулисье проекта. Артистка рассказала, что песню Jodel-time, которую она исполнила на слепых прослушиваниях, для нее выбрала команда программы.

Арина Данилова участвовала в первом сезоне шоу «Голос. Дети», который транслировался на Первом канале с февраля по апрель 2014 года. Она выбыла из проекта, не дойдя до финала. В 2021 году певица стала участницей десятого сезона программы «Голос», но тоже не смогла дойти до финала.

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      Олег Давыдов
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