МВФ признал устойчивость экономики Украины и одобрил выделение $900 миллионов

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил очередной транш Украине на сумму 900 миллионов долларов на поддержку бюджета в рамках механизма расширенного финансирования (программа EFF). Об том говорится в сообщении организации.

По итогам второго обзора в рамках программы эксперты МВФ указали, что Киев значительно продвинулся в выполнении своих обязательств в сложных условиях. Все применимые количественные критерии эффективности до конца июня, индикативные целевые показатели до конца сентября и большинство структурных контрольных показателей до конца октября выполнены.

Фонд признал, что украинская экономика продемонстрировала «замечательную устойчивость», хотя оценивать перспективы сложно ввиду значительной неопределенности.

Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева по итогам обсуждения назвала экономическую политику украинских властей умелой. В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в штаб-квартире МВФ она подтвердила, что страна смогла проводить и поддерживать сильную экономическую политику.

Соглашение EFF одобрено в марте 2023 года и рассчитано на четыре года. Оно предоставляет Украине доступ к 11,6 миллиарда SDR (специальные права заимствования, средства платежных расчетов МВФ), что эквивалентно 15,6 миллиарда долларов. Первый транш Киев получил в апреле, а второй — в июне.

В соответствии с октябрьским прогнозом МВФ, по итогам 2023 года ВВП Украины вырастет на 2 процента. Более поздняя оценка Еврокомиссии говорит о росте на 4,1 процента. По итогам третьего квартала украинская экономика выросла на 9,3 процента. Во втором квартале рост составлял 19,5 процента, в первом было зафиксировано падение на 10 процентов.