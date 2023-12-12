ВВП Украины вырос почти на 10 процентов

Госстат Украины сообщил о росте ВВП в третьем квартале на 9,3 процента

В третьем квартале этого года ВВП Украины вырос на 9,3 процента в годовом выражении и на 0,7 процента по отношению ко второму кварталу с учетом сезонного фактора. Об этом со ссылкой на Государственную службу статистики сообщает РИА Новости.

По итогам второго квартала экономика Украины выросла на 19,5 процента в годовом выражении, это был первый рост после начала боевых действий на территории страны в феврале 2022 года. В первом квартале снижение ВВП составило 10 процентов.

В октябре Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост экономики Украины на два процента в 2023 году и на 3,2 процента в 2024-м. В свою очередь, в середине ноября в прогнозе Еврокомиссии, куда впервые включили Украину, говорилось о росте ВВП республики в 2023 году на 4,1 процента, в основном благодаря хорошему урожаю и помощи дружественных государств.

Одним из поводов для улучшения прогноза стала спокойная реакция рынка на отказ Нацбанка Украины (НБУ) от фиксированного курса гривны. Такая ситуация позволила регулятору резко снизить ключевую ставку, с 20 до 16 процентов годовых с перспективой дальнейшего снижения. Также НБУ пересмотрел прогноз по росту ВВП за год с 2,9 до 4,9 процента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП страны по итогам года составит 3,5 процента. Он подчеркнул, что по этому показателю Россия опережает все европейские государства.