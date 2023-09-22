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17:29, 22 сентября 2023Экономика

Экономика Украины выросла

ВВП Украины вырос на 19,5% в годовом выражении по итогам второго квартала

Фото: Christophe Gateau / picture alliance / Getty Images

По итогам второго квартала экономика Украины выросла на 19,5 процента в годовом выражении. Увеличение ВВП страны произошло впервые с начала конфликта с Россией в конце февраля 2022-го, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Государственной службы статистики страны.

Прирост произошел после сокращения экономики на 10 процентов в первом квартале 2023 года. На динамику повлиял в том числе эффект низкой базы прошлого года. Так, по итогам второго квартала 2022-го экономика Украины сократилась на 37,2 процента. Во второй половине года темпы снижения находились на уровне чуть более 30 процентов.

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В последний раз рост украинской экономики фиксировался в четвертом квартале 2021-го, когда местный ВВП увеличился на 6,1 процента. Добиться прироста во втором квартале 2022-го удалось благодаря увеличению объемов потребления и росту внутреннего спроса. На этом фоне местный Центробанк прогнозирует наращивание ВВП Украины на 2,9 процента к концу 2023 года.

В начале июня аналитики Всемирного банка представили доклад, в котором спрогнозировали рост украинской экономики на 2 процента по итогам 2023 года вместо ранее ожидавшегося падения на 1,3 процента. В то же время перспективы роста российского ВВП оказались не столь оптимистичными. Так, эксперты предрекли РФ падение экономики на 0,2 процента к концу декабря.

22 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что по итогам 2023 года темпы роста мировой экономики могут оказаться самыми низкими за последние 15 лет, за исключением периода коронавирусной пандемии. До этого газета Financial Times со ссылкой на прогноз аналитиков компании Consensus Economics допустила замедление увеличения глобального ВВП с 2,4 процента по итогам 2023 года до 2,1 процента в 2024-м.

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    Анатолий Акулов
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