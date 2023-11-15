В Еврокомиссии заявили о росте экономики Украины

Еврокомиссия спрогнозировала рост экономики Украины в 2023 году на 4,1 процента

Экономика Украины в 2023 году вырастет на 4,1 процента, в основном благодаря хорошему урожаю и помощи дружественных государств. Об этом говорится в осеннем прогнозе Еврокомиссии, куда впервые включена Украина, сообщает ТАСС.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в ходе пресс-конференции объяснил, что в связи с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в ЕС страну впервые включили в экономический прогноз.

В 2022 году, по оценке ЕК, украинская экономика сократилась на 29 процентов, что стало следствием боевых действий, необходимости перемещения значительного количества граждан, в том числе их отъезда из страны в качестве беженцев, и потери части территорий.

В конце октября Нацбанк Украины (НБУ) снизил базовую процентную ставку сразу на четыре процентных пункта, до уровня 16 процентов, в связи с улучшением ситуации в экономике. Одновременно регулятор пересмотрел прогноз по росту ВВП с 2,9 до 4,9 процента.

Одним из факторов, повлиявших на решение НБУ, стала спокойная реакция рынка на отказ от фиксированного курса гривны. Устойчивость национальной валюты позволила начать смягчение денежно-кредитной политики более быстрыми темпами.

На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) и Украина достигли договоренностей об очередном транше суммой в 900 миллионов долларов. По оценкам организации, Киев выполнил требования, необходимые для получения поддержки.