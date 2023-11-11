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01:26, 11 ноября 2023Экономика

МВФ и Украина договорились об очередном транше

МВФ и Украина достигли договоренностей об очередном транше в $900 млн

Фото: Yuri Gripas / Reuters

МВФ и Украина достигли договоренностей, после утверждения которых Киев может получить очередной транш в 900 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Финансовое учреждение заявило, что поставленные фондом цели на конец сентября были успешно выполнены Киевом.

Ранее представитель Минобороны Украины Геннадий Коваленко сообщил, что страну ждет крах в случае прекращения поддержки Запада. «Если вы перестанете нас поддерживать, забудьте об Украине. Все настолько просто», — сказал он на встрече с американскими чиновниками.

В июне сообщалось, что Всемирный банк почти исчерпал внутренние средства для помощи Украине. При этом организация одобрила Киеву кредит в 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии.

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      Юлия Мискевич
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