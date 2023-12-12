В России оценили прогресс развития ядерной энергетики в космосе

Борисов: у России есть фора по развитию ядерной энергетики в космосе

Россия получила фору по развитию ядерной энергетики в космосе, но любое промедление будет сокращать отрыв. Прогресс в этом направлении оценил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Одним из реально прорывных проектов для нас является работа по созданию транспортно-энергетического модуля на ядерном топливе. Сегодня по этому направлению у нас есть фора», — сказал он в ходе общего собрания по теме «Российская академия наук в решении проблем научно-технологического развития России».

В ноябре 2022 года «Роскосмос» представил на форуме «Атомэкспо-2022» новый макет транспортного энергетического модуля с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса для полетов в дальний космос.

В июле того же года гендиректор российского Центра Келдыша Владимир Кошлаков сообщил, что создание «штатного» ядерного буксира «Зевс» станет возможным после завершения испытаний капельного излучателя-холодильника, которые планируют провести на Международной космической станции в 2024 году.

