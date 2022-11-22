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13:32, 22 ноября 2022Наука и техника

«Роскосмос» показал новый макет ядерного буксира «Зевс»

«Роскосмос» показал новый макет ядерного буксира «Зевс» на форуме «Атомэкспо-2022»

Кадр: «Атомная энергия 2.0» / YouTube

Госкорпорация «Роскосмос» представила новый макет транспортного энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса для полетов в дальний космос на международном форуме «Атомэкспо-2022». Об этом сообщает РИА Новости.

Макет выставлен на стенде госкорпорации. На нем можно рассмотреть различные детали модуля, включая активную зону, коллекторы, трубопроводы и конструкционные элементы. Отмечается, что ранее «Роскосмос» демонстрировал общий вид космического буксира «Зевс» с ядерной энергоустановкой.

В июле гендиректор российского Центра Келдыша Владимир Кошлаков сообщил, что создание «Зевса» станет возможным после завершения испытаний капельного излучателя-холодильника, которые должны состояться на Международной космической станции в 2024 году.

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В том же месяце бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что ядерный буксир «Зевс» и Российская орбитальная станция (РОСС) будут размещены на орбите с одним и тем же наклонением.

В июне директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович сообщил, что буксиру «Зевс» могут поручить поиски альтернативной жизни в подледных водоемах спутников Юпитера.

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Даниил Иринин
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