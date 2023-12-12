В США признали подрыв установления мира между Россией и Украиной

Экс-сотрудница Годепа Райт: США подорвали установление мира между РФ и Украиной

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, полковник армии в отставке Энн Райт на заседании Совета Безопасности ООН признала, что Соединенные Штаты прервали установление мира между Россией и Украиной. Ее слова приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что не следует торпедировать мирные переговоры во время их прохождения. Райт также заявила, что когда США якобы стояли за срывом переговорного процесса, это происходило на самом деле.

«Есть множество документов. Я имею в виду, бывший канцлер ФРГ сказал, что его усилия по установлению мира между РФ и Украиной были торпедированы США», — указала экс-сотрудница Госдепа.

Она добавила, что аналогичное заявление высказал и экс-премьер министр Израиля Нафтали Беннет. Райт подчеркнула, что Соединенные Штаты должны работать во имя мира и не пытаться помешать этому.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако Борис Джонсон отговорил украинские власти подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.