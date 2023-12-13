92-летняя пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

92-летняя кызылчанка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

Пенсионерка из Кызыла (Республика Тыва) поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и части своих сбережений. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.

92-летней женщине позвонил неизвестный, который представился юристом, специализирующимся на возврате денег гражданам, ранее ставшим жертвами мошенников. Он спросил, не переводила ли та деньги аферистам, и получил утвердительный ответ — кызылчанка сообщила ему, что в 2022 году злоумышленники похитили у нее 1,5 миллиона рублей.

Псевдоюрист убедил россиянку в том, что поможет ей вернуть деньги, если та заплатит ему 100 тысяч рублей. Та согласилась и перевела указанную сумму на его счет. Однако позже мужчина вновь позвонил пенсионерке и предупредил ее, что некие аферисты совершили незаконную сделку с квартирой, в которой она проживает, и оформили недвижимость на имя постороннего человека. Он убедил женщину, что для возврата имущества ей понадобится самой обратиться к риелторам и продать свое жилье. Лжеюрист также попросил женщину никому не рассказывать о происходящем.

Женщина поверила своему собеседнику и, обратившись в агентство недвижимости, дала объявление о продаже объекта, который оценили в 6,8 миллиона рублей. Вскоре на квартиру удалось найти покупателей, которые оформили жилищный кредит, чтобы приобрести ее. Часть суммы — 1,2 миллиона рублей — они внесли наличными, а оставшиеся 5,6 миллиона рублей перевели на счет россиянки.

Псевдоюрист заверил кызылчанку, что поможет оформить жилье обратно на ее имя, однако попросил за это перевести миллион рублей на специальный счет. Оставшуюся сумму, вырученную со сделки с жильем, он поручил передать курьеру. Когда пенсионерка в очередной раз отправилась к банкомату, чтобы перечислить злоумышленнику более пяти миллионов рублей, она получила травму ноги и попала в больницу. Там она узнала, что вновь стала жертвой мошенников, однако более серьезных финансовых потерь удалось избежать.

Курьера, который пытался забрать у пожилой женщины все сбережения, задержали и заключили под стражу. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Новосибирска. По части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество в особо крупном размере») ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В декабре также стало известно, что россиянка лишилась квартиры и набрала кредитов после беседы с «сотрудником ЦБ».