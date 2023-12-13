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19:32, 13 декабря 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал кретинами героев пранков Вована и Лексуса

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Герои пранков Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) сами себя дискредитируют, а пранкеры демонстрируют публике их кретинизм, заявил российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Такое мнение он выразил в своем обзоре новостей.

Лебедев назвал Вована и Лексуса своими любимыми пранкерами, а их розыгрыши — блестящей спецоперацией, «фантастической в своем изяществе». Он добавил, что герои пранков добровольно общаются с Вованом и Лексусом и делятся с ними различной щепетильной информацией.

«Ребята настолько кретины, что, собственно, Лексус и Вован нам это показывают, публикуя видео с их кретинизмом. Люди сами себя дискредитируют просто на ровном месте, потому что они думают, что они самые хитрые», — добавил блогер.

Ранее сообщалось, что российские пранкеры поговорили с писателем Дмитрием Быковым (внесен Минюстом в реестр иноагентов) от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В беседе с ними писатель заявил, что хочет снова приехать в Россию. Кроме того, он сказал Вовану и Лексусу, что у него нет претензий к Украине из-за атак беспилотников на Россию.

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      Олег Давыдов
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