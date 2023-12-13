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16:05, 13 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярный комик описал участие в шоу на ТНТ словами «невнятное мясо было»

Комик Квашонкин описал участие в «Comedy Баттл» словами «невнятное мясо было»

Кадр: Владимир Бухаров / YouTube

Стендап-комик Алексей Квашонкин описал участие в популярном шоу «Comedy Баттл» на канале ТНТ словами «невнятное мясо было». Подробности он раскрыл в подкасте «Бухарог лайв», доступном на YouTube.

«Там какое-то невнятное мясо было», — высказался Квашонкин о своем опыте участия в «Comedy Баттл». Он рассказал, что на проекте прошел основной и импровизационный этапы. После последнего определяли финалистов.

По словам участника проекта, он не нравился одному из членов жюри, юмористу Гарику Мартиросяну. «Он не мог понять, взять меня в финал или не взять. (...) Он мне тогда еще сказал: "Не расстраивайся давай, не будем тебя бросать, иди своими ногами"», — отметил комик.

«Я тогда ушел, и было совсем опустошительно. Меня и не взяли, и не сбросили. Зафрендозил меня "Comedy Баттл"», — заключил Квашонкин.

Ранее популярный российский телеведущий, блогер и певец Роман Каграманов рассказал о слезах из-за неудачного кастинга в шоу «Comedy Баттл». По его словам, на кастинге он представил свой стендап, однако его шутки назвали отвратительными.

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      Олег Давыдов
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