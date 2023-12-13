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19:24, 13 декабря 2023Наука и техника

Борисов оценил влияние космонавтики на экономику и нацбезопасность

Борисов: невозможно развитие экономики и поддержание нацбезопасности без космоса

Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости

Развитие экономики и поддержание национальной безопасности невозможно без космонавтики. С такой оценкой на пленарном заседании Х Конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес» выступил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня нельзя представить развитие российской экономики и тем более обеспечение национальной безопасности без космической индустрии», — сказал руководитель.

Борисов добавил, что космос «не может развиваться без взаимодействия с фундаментальной наукой». «Бизнес сегодня не может жить без космических услуг, а что касается культуры и космоса — пожалуй, это зашито в наш генофонд на уровне ДНК», — заявил глава госкорпорации.

Ранее Борисов сказал, что Россия получила фору по развитию ядерной энергетики в космосе, но любое промедление будет сокращать отрыв.

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      Иван Потапов
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