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19:19, 13 декабря 2023Экономика

В России оценили возможность повышения минимальных цен на алкоголь

Минфин: повышение минимальных цен на алкоголь в 2024 году не предполагается

Фото: Adam Jaime / Unsplash

Повышение минимальных розничных цен (МРЦ) на алкоголь в 2024 году не предполагается. Так возможность увеличения стоимости спиртного оценили в Министерстве финансов России, слова представителей ведомства приводит ТАСС.

Ранее Минфин подготовил законопроект, согласно которому предлагалось поднять минимальную розничную цену (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28 градусов на 7,5 процента с 1 января 2024 года. В ведомстве объяснили необходимость меры прогнозируемым уровнем инфляции в 7,5 процента.

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Согласно проекту документа, МРЦ на водку с начала 2024 года планировали поднять до 299 рублей за 0,5 литра, на бренди — до 403 рублей, а на коньяк — до 556 рублей. Также в Минфине предложили внести в перечень алкогольных напитков, на которые устанавливается минимальная цена, ром. Его стоимость захотели ограничить 403 рублями за объем 0,5 литра.

Повысить МРЦ на спиртное ранее просил Союз отрасли производителей алкогольной продукции (СПАП; включает Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga и другие компании). Члены союза объяснили своб инициативу увеличением акциза на крепкие спиртные напитки до 128,6 рубля (плюс 5 процентов), удорожанием логистики и закупаемой за рубежом упаковки и ингредиентов. По словам представителей рынка, стоимость производства к концу года вырастет не менее чем на десять процентов.

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      Вячеслав Агапов
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