Белоруссия приготовилась к росту дефицита бюджета

Белорусские сенаторы приняли проект о бюджете на 2024 год с дефицитом $1,44 млрд

Совет Республики Национального собрания Белоруссии принял законопроект о бюджете на следующий год, передает ТАСС.

Согласно документу, в 2024 году расходы превысят доходы. Это значит, что бюджет будет исполнен с дефицитом, который, как ожидают власти, составит 4,75 миллиарда белорусских рублей, или 1,44 миллиарда долларов.

Доходы бюджета ожидаются на уровне 39,91 миллиарда белорусских рублей, что на 2,8 процента выше показателя 2023 года. В то же время расходы составят 44,66 миллиарда белорусских рублей, что на 13,9 процента больше, чем ожидается в 2023 году.

В сентябре 2022 года Национальный статкомитет Белоруссии перестал публиковать данные о состоянии внешнего госдолга и исполнении бюджета республики, а в апреле 2023-го решил скрывать от населения официальную статистическую информацию для обеспечения нацбезопасности.

Тем временем, в одобренном российскими властями законопроекте указано, что доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 триллиона рублей (0,3 триллиона долларов), расходы — 36,66 триллиона (0,41 триллиона долларов), с дефицитом в 0,9 процента ВВП. В 2025 и 2026 годах этот показатель запланирован на уровне 0,4 и 0,8 процента соответственно.