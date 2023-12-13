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10:20, 13 декабря 2023Экономика

В России возникли сложности с производством дизельного топлива

Kpler: производство дизтоплива в России в ноябре увеличилось хуже ожиданий
СюжетПандемия в России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После снятия запрета на экспорт дизельного топлива в России, действовавшего в конце сентября — начале октября и приведшего к снижению объемов выпуска, ожидалось восстановления производства в ноябре, но результат оказался хуже прогнозов. Об этом со ссылкой на данные старшего аналитика Kpler по рынкам нефти Виктора Катоны сообщает РБК.

Летом выпуск находился на уровне 1,85-1,9 миллиона баррелей в сутки, а в ноябре удалось достичь только показателя в 1,8 миллиона баррелей. В октябре производство упало до 1,65 миллиона баррелей в сутки из-за того, что многие нефтеперерабатывающие заводы частично перевели мощности на производство мазута.

По оценкам аналитиков компании, в декабре выпуск может достичь летних показателей, так что дизельное топливо вернет себе долю в 33 процента от общего выпуска нефтепродуктов. Однако этому результату поспособствует падение производства авиатоплива, которое в ноябре показало самый слабый результат с момента завершения пандемии COVID-19.

Ранее аналитики Vortexa подсчитали, что в ноябре Россия резко нарастила вывоз основных видов нефтепродуктов. Поставки очищенного топлива достигли уровня в 2,2 миллиона баррелей в сутки, в том числе дизельного топлива и газойля вывезено 894 тысячи баррелей.

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