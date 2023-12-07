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13:49, 7 декабря 2023Экономика

Россия резко нарастила вывоз нефтепродуктов

Vortexa: экспорт очищенных нефтепродуктов из РФ вырос до 2,2 млн баррелей в день

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

По итогам ноября 2023 года Россия резко нарастила вывоз основных видов нефтепродуктов. Поставки очищенного топлива за месяц увеличились на 164 тысячи баррелей в день и достигли уровня в 2,2 миллиона баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков компании Vortexa.

За последний месяц осени суммарные объемы вывоза дизельного топлива и газойля из России выросли на 12 процентов по сравнению с октябрем и достигли трехмесячного максимума в 894 тысячи баррелей в день. Ключевыми потребителями этих видов нефтепродуктов выступили африканские и латиноамериканские страны, включая Бразилию, уточнили эксперты.

Поставки бензина и компонентов для смешивания за это время увеличились на 25 процентов к октябрьскому уровню и достигли отметки в 75 тысячи баррелей в сутки. Аналитики связали резкий прирост в первую очередь со снятием временного запрета российских властей на вывоз этого вида нефтепродуктов из страны.

Экспорт российского мазута вырос на четыре процента в месячном выражении и по итогам ноября оказался на уровне в 727 тысяч баррелей в день. При этом поставки вакуумного газойля, используемого для нефтепереработки, за этот период подскочили до шестимесячного максимума примерно в 149 тысяч баррелей в сутки.

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Запрет на вывоз автомобильных бензинов и дизельного топлива ввели в России 21 сентября на фоне резкого роста биржевых цен и рисков дефицита этих видов нефтепродуктов на внутреннем рынке. В начале октября власти частично отменили запрет на экспорт дизеля. Производителям разрешили доставку топлива в морские порты трубопроводным транспортом, но только при условии, что на внутренний рынок будет идти не менее половины от общего объема выпуска.

17 ноября в правительстве отменили временный запрет на экспорт бензина. В Минэнерго объяснили подобное решение стабилизацией ситуации на российском топливном рынке. Кроме того, отмену тогда связали со скорым приходом зимы, когда спрос на бензин в стране традиционно падает, и завершается цикл ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

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      Анатолий Акулов
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