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16:06, 13 декабря 2023Ценности

Экс-депутат Госдумы опроверг сообщения об отношениях дочери с Крузом

Экс-депутат Хайров назвал чушью сообщения об отношениях дочери с Томом Крузом

Фото: Анна Исакова / ТАСС

Бывший депутат Госдумы Ринат Хайров в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о том, что его дочь якобы встречается с американским актером Томом Крузом.

«Я читал. Это чушь полная… Грязь оплачиваемая, которую сливают», — заявил экс-депутат.

Ранее журналисты Daily Mail сообщили, что знаменитость заметили с 36-летней Эльсиной Хайровой на вечеринке в Лондоне. По словам инсайдеров, после окончания мероприятия пара покинула место проведения вместе.

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