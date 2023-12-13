Порнозвезда рассказала о двух личных запретах на съемках

Модель OnlyFans и порнозвезда Сапфир Хауэлл, более известная как Эльза Джин, рассказала о личных запретах на съемках. Подробности она раскрыла в подкасте Heartbreakers, доступном на YouTube.

Порноактриса рассказала, что однажды работала с мужчиной, который во время съемки облизал ее глазное яблоко, а затем ухо. «Я просто ненавижу, когда кто-то облизывает мое ухо», — отметила Джин. По ее словам, после случившегося она включила в список того, что она запрещает делать с ней во время съемок, прикосновения к глазам языком.

Ранее Джин описала эмоции перед первой в карьере съемкой. Порноактриса рассказала, что очень боялась и нервничала. По ее словам, преодолеть волнение ей помогли организаторы съемок, а также мужчина, с которым она снималась.

До этого американская порноактриса Серин Сайрен заявила, что на съемках откровенных роликов не разрешает бить себя по лицу. Женщина призналась, что однажды на съемках ей без предупреждения нанесли сильную пощечину.