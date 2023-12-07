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09:12, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

Порнозвезда описала эмоции перед первой в карьере съемкой

Кадр: Heartbreakers / YouTube

Модель OnlyFans и порнозвезда Сапфир Хауэлл, более известная как Эльза Джин, описала эмоции перед первой в карьере съемкой. Подробности она раскрыла в подкасте Heartbreakers, доступном на YouTube.

Джин призналась, что очень боялась и нервничала перед первой съемкой в порно. По словам порноактрисы, преодолеть волнение ей помогли организаторы съемок. «Благодаря им я почувствовала себя комфортно. Они говорили мне, какая я красивая и милая, что я со всем справлюсь», — вспомнила она.

Кроме того, отметила порнозвезда, тогда ее поддержал мужчина, с которым она снималась. «Он был очень любезен, показал, что нужно делать, потому что съемки порно отличаются от обычного секса — нужны разные ракурсы, постоянные перестановки камер», — пояснила модель.

Ранее Эльза Джин раскрыла свой заработок в первый год работы в индустрии фильмов для взрослых. По ее словам, доход составил 200 тысяч долларов (почти 18 миллионов рублей).

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      Олег Давыдов
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