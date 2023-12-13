ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего тренера года

Гвардиола, Спалетти и Индзаги претендуют на звание лучшего тренера года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала тройку претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В число номинантов вошли наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти и Симоне Идзаги, возглавляющий миланский «Интер».

«Горожане» под руководством Гвардиолы выиграли чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов, миланский клуб вместе с Индзаги стал финалистом Лиги чемпионов и вял Кубок страны. Спалетти до лета этого года возглавлял «Наполи», который стал чемпионом Италии.

Церемония вручения награды лучшему тренеру состоится 15 января в Лондоне. По итогам прошлого года лауреатом премии стал наставник сборной Аргентины Лионель Скалони.