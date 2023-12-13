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11:05, 13 декабря 2023Культура

ФНС арестовала счета компании Сосо Павлиашвили

ФНС арестовала счета фирмы Павлиашвили из-за проигранных в суде 16 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета компании эстрадного певца Сосо Павлиашвили. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что причиной ареста стал тот факт, что фирма артиста «Виар Тикет», занимающаяся организацией концертов, проиграла в суде два дела по искам от концертного зала «Крокус Сити Холл» на общую сумму 16 миллионов рублей, после чего не подала налоговую декларацию.

«Виар Тикет» обязали выплатить 13,5 миллиона рублей за невыполнение условий договора по аренде площадки, а также 2,7 миллиона из-за невыполнения технического задания на концерте группы «Чайф».

Ранее сообщалось, что ФНС арестовала счета компании известного режиссера Никиты Михалкова, однако в пресс-службе кинематографиста эту информацию опровергли.

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      Анастасия Астахова
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