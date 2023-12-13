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09:52, 13 декабря 2023Экономика

Бюджеты регионов стали активнее пополнять за счет россиян

Поступления НДФЛ в региональные бюджеты выросли на 13 % за 9 месяцев

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

За девять месяцев текущего года поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в региональные бюджеты выросли на 13 процентов в годовом выражении, составив 4,9 триллиона рублей. Из этой суммы около 4,8 триллиона осталось в бюджетах регионов, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Лидерами по росту сборов налогов с зарплат жителей стала Курганская область — плюс 23,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В список также вошла Смоленская область (плюс 23,2 процента), Чувашия (плюс 23,1 процента), Татарстан (22,4 процента) и Краснодарский край (22,3 процента). Доходы от подоходного налога поднялись более чем на 20 процентов еще в четырех регионах. В Курганской области объяснили такую динамику ростом экономики региона, в том числе промышленности и агропромышленного комплекса.

Наиболее крупным налогоплательщиком среди субъектов оказался Краснодарский край — прирост НДФЛ в бюджет области за данный период достиг 23,1 миллиарда рублей. На втором месте оказался Татарстан, далее идет Приморский край. Дополнительный бюджетный импульс получили в основном регионы, в которых на фоне проведения боевых действий на Украине произошел бурный рост оборонно-промышленного комплекса, считают эксперты.

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Несмотря на позитивную тенденцию в этих регионах, есть и субъекты, где налоговые поступления в бюджет, наоборот, упали. Речь идет о Бурятии и Ингушетии — минус 6,4 и 36,6 миллиарда рублей соответственно. Таким образом, за девять месяцев 2023 года в бюджет Бурятии от НДФЛ поступило 18,1 миллиарда рублей, а Ингушетии — только 2,1 миллиарда. В то же время меньше всего выросли сборы от НДФЛ в Москве, Чечне и Магаданской области.

Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что поступления от НДФЛ устойчиво растут по всей стране. Отвечая на вопросы журналистов, он указал, что размер сборов не связан с концентрацией роста зарплат в секторах и регионах, так или иначе связанных со специальной военной операцией. «Если бы он был сосредоточен только в этих отраслях, то тогда поступления в бюджет от налога на доходы физических лиц, которые напрямую увязаны с уровнем заработных плат, показывали бы огромный рост в одних регионах и падение в других. Но такого нет», — сказал Орешкин.

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      Мария Грушко
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