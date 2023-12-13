Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:50, 13 декабря 2023Наука и техника

Раскрыт дизайн iPhone 16

MacRumors: iPhone 16 получит вертикальную камеру и кнопку «Действие»

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Новый смартфон Apple будет иметь камеру, ориентированную вертикально. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа получили в свое распоряжение ранние прототипы iPhone 16. По словам авторов, в настоящий момент Apple тестирует два прототипа устройства, отличающихся между собой в деталях. Наиболее вероятный вариант имеет заднюю камеру, вписанную в вертикальный блок. По словам специалистов, этот прототип немного напоминает iPhone X, выпущенный в 2017 году.

Также инженеры тестируют вариант, в котором смартфон получит дизайн iPhone 12 — два объектива камеры будут располагаться друг на другом, а не по диагонали, как в актуальных моделях. Из раскрытой информации о дизайне следует, что телефон также получит кнопку «Действие», которую имеют iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

При этом глобально новый смартфон не будет сильно отличаться от iPhone 15. Запланированный на осень 2024 года девайс получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей, экранный вырез Dynamic Island, порт USB-C.

Ранее стало известно, что Apple предложила ЕС добавить в iPhone сторонние платежные системы. Считается, что таким образом компания сможет избежать больших штрафов в Европе.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров спрогнозировал окончание СВО

      Финляндия отказала в убежище прибывшим из России беженцам

      Раскрыты подробности о состоянии одного из подорвавшихся на мине россиян

      Опубликован список самых популярных актеров года

      Страны Северной Европы пообещали продолжить поддержку Киева

      Бомж притворился киллером и выманил деньги россиянки за отказ от ее ликвидации

      Директор омской школы заявила в полицию на участников СВО

      Тома Круза заподозрили в романе с бывшей женой российского олигарха. Что об этом известно?

      Названа покупающая нефть из России по ценам выше потолка европейская страна

      Российские ученые-полярники показали тренировку по основам выживания в Арктике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости