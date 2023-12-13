Раскрыт дизайн iPhone 16

MacRumors: iPhone 16 получит вертикальную камеру и кнопку «Действие»

Новый смартфон Apple будет иметь камеру, ориентированную вертикально. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа получили в свое распоряжение ранние прототипы iPhone 16. По словам авторов, в настоящий момент Apple тестирует два прототипа устройства, отличающихся между собой в деталях. Наиболее вероятный вариант имеет заднюю камеру, вписанную в вертикальный блок. По словам специалистов, этот прототип немного напоминает iPhone X, выпущенный в 2017 году.

Также инженеры тестируют вариант, в котором смартфон получит дизайн iPhone 12 — два объектива камеры будут располагаться друг на другом, а не по диагонали, как в актуальных моделях. Из раскрытой информации о дизайне следует, что телефон также получит кнопку «Действие», которую имеют iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

При этом глобально новый смартфон не будет сильно отличаться от iPhone 15. Запланированный на осень 2024 года девайс получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей, экранный вырез Dynamic Island, порт USB-C.

Ранее стало известно, что Apple предложила ЕС добавить в iPhone сторонние платежные системы. Считается, что таким образом компания сможет избежать больших штрафов в Европе.