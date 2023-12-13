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12:28, 13 декабря 2023Мир

Лавров заявил о новой мантре США после неудачного контрнаступления ВСУ

Лавров: США считают, что Путин после победы на Украине решит завоевать НАТО
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

После того как надежды западных стран на удачное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалились, США завели новую мантру. Об этом высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает его слова RT.

«После краха надежд, которые возлагались на так называемое контрнаступление, в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита Зеленского, новую мантру "Не дать Путину победить на Украине, а то потом всю НАТО завоюют, и тогда, мол, Америке не отсидеться"», — сказал он.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Джо Байденом затруднился ответить на вопрос журналистов о способности Украины победить в конфликте без помощи США. Украинский президент ничего не сказал, но слегка пожал плечами.

Между тем Байден заявил, что США хотят, чтобы Украина победила в конфликте с Россией. По его словам, именно такой исход является целью Вашингтона.

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      Алина Гончарова
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