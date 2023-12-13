Макрон рассказал о значении саммита ЕС для Украины

Макрон: дискуссии на саммите ЕС станут определяющими для Украины и других стран

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предстоящий саммит Европейского союза (ЕС) определяющим для Украины и других претендентов на вступление. Об этом сообщает ТАСС.

С таким заявлением Макрон выступил перед встречей с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Стороны обсудили предстоящий саммит ЕС в Брюсселе и вопрос о предоставлении ряду стран статуса кандидата в члены объединения.

«Нам предстоит принять решение в отношении Украины, Грузии, Молдавии и всех стран Западных Балкан. Дискуссии, которые состоятся завтра, станут определяющими», — заявил французский лидер.

Макрон отметил, что Еврокомиссия подготовила рекомендации для начала переговоров о вступлении Украины.

Саммит стран-членов ЕС пройдет в Брюсселе 14-15 декабря. В ходе мероприятия также будут обсуждаться вопросы предсказуемого и долгосрочного финансирования Украины и предоставление военной помощи.

Ранее 13 декабря Ппемьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу совершить ошибку и начать переговоры с Украиной о вступлении. По его словам, планы еврочиновников продиктованы лишь краткосрочными соображениями.