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19:13, 13 декабря 2023Среда обитания

Жителям Подмосковья пообещали резкие перепады температуры

Синоптик Шувалов: 17 декабря в Подмосковье потеплеет до нуля градусов

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В выходные в Подмосковье ожидаются резкие перепады температуры. О погоде в столичном регионе на этой неделе рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360».

Суббота, 16 декабря, и утро воскресенья, 17 декабря, выдадутся морозными с температурой около минус 8-10 градусов. Однако во второй половине воскресенья столбики термометров поднимутся до нуля. К вечеру понедельника вновь похолодает. Такие колебания температуры продолжатся всю следующую неделю, пообещал синоптик.

В ночь с четверга на пятницу, 14-15 декабря, на регион будет надвигаться южный циклон, который принесет с собой снегопады. Высота снежного покрова достигнет десяти сантиметров, отметил метеоролог.

В воскресенье москвичей ожидает оттепель. Плюсовая температура, правда, не сможет полностью растопить большие сугробы. Количество снега останется примерно на таком же уровне до Нового года.

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      Виктория Клабукова
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