На Украине предложили ввести наказание за унижение из-за языка

В Верховной Раде предложили ввести наказание за унижение по языковому принципу

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, подразумевающий введение наказания за унижение по языковому признаку. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что у граждан есть право использовать любой язык в повседневной жизни и сферах, которые не регулируются законодательством страны. «События последних дней показывают, что все чаще случаются случаи дискриминационного отношения к гражданам по языковому признаку», — говорится в тексте.

Подчеркивается, что эта ситуация недопустима и нуждается в законодательном урегулировании. В законопроекте предлагают установить административное наказание в виде штрафа от 3,4 тысячи гривен. Кроме того, предусмотрены общественные работы от 30 до 60 часов. Инициатором документа является депутат Александр Юрченко.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал невозможность полностью запретить русский язык в республике, разрешив общаться на нем в быту. При этом он отметил, что работникам в сфере услуг нужно следовать законодательству.

