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12:41, 13 декабря 2023Наука и техника

На Украине захотели разработать буксируемую «Богдану»

«ЭП»: на Украине рассказали о разработке буксируемой версии САУ «Богдана»

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

На Украине разрабатывают буксируемую версию самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С22 «Богдана». Об этом разработчики системы рассказали изданию «Экономическая правда» («ЭП»).

В публикации подчеркивается, что буксируемая версия будет менее мобильной, чем самоходная установка.

Разработчик электронных систем для украинской артиллерии Владимир Щетинин предположил, что буксируемую систему захотели создать из-за недостатка шасси для САУ.

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Как пишет издание, к производству самоходной «Богданы» привлекли 25 предприятий. Отмечается, что некоторые компоненты САУ изготавливают на зарубежных площадках. Всего украинская армия получила около 30 установок.

В августе военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что «Богдану» переделали из советской техники. Дальность стрельбы САУ при использовании обычного снаряда составляет 40-42 километра, а активно-реактивного — до 50 километров.

Предварительные огневые испытания САУ калибра 155 миллиметров завершили в начале 2022 года. В ходе тестов установка использовала снаряды турецкого и чешского производства.

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      Даниил Иринин
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