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18:11, 30 августа 2023Наука и техника

Российский полковник назвал особенности украинской САУ «Богдана»

Полковник Матвийчук: Украина переделала САУ «Богдана» из советской техники

Фото: РИА Новости

Новейшая украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана» переделана из советской техники. Об этом «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он назвал особенности и характеристики этой боевой машины, которую уничтожили российские военные.

«Это модернизация советской 152-миллиметровой самоходной установки. Они установили ствол 155 миллиметров и реально выдают ее за что-то новое. Она автомобильная, она установлена именно на украинском КрАЗе. Дальность стрельбы осколочно-фугасными [снарядами] 40-42 километра, активно реактивными — 50 километров. Она может двигаться по бездорожью, скорость движения — 80 километров в час, расчет — 5 человек», — объяснил он.

30 августа российское министерство обороны сообщило, что на запорожском направлении удалось уничтожить новейшую украинскую самоходную артиллерийскую установку «Богдана». САУ «Богдана» — первая украинская «самоходка», которую разработали под боеприпасы НАТО калибра 155 миллиметров.

В июле украинские войска впервые обстреляли из «Богданы» российскую территорию. Атаке подвергся белгородский поселок в 30 километрах от границы.

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